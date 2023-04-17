غائب وحيد.. قائمة ريال مدريد لمباراة تشيلسي

وكان ريال مدريد حقق الفوز ذهابا على تشيلسي بنتيجة (2-0) على ملعب سانتياجو برنابيو.

وشهدت اختيارات أنشيلوتي استبعاد الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي، بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وفيما يلي قائمة ريال مدريد:



حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لوبيز.

الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - فاسكيز - روديجر.

الوسط: كروس -مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس.

الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - رودريجو - ماريانو.

وتبقى آمال تشيلسي قائمة بعد هزيمة غير قاصمة خاصة إذا ما وضع في الحسبان أنه لعب آخر نصف ساعة منقوصا بعد طرد بين تشيلويل واضطر لتقليص الخسائر لأقل درجة ممكنة تمهيدا لرد اعتباره، حيث يهدف للفوز بنتيجة مماثلة على الأقل لإحياء حظوظه.

