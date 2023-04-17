انت الان تتابع خبر وزير الخارجية: العراق يسعى لحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين في في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني حضره مراسل الخليج 365 ، إن "العراق يسعى أن يكون جزءاً من الحل فيما يتعلق بالحرب الروسية – الأوكرانية عبر الحوار"، مشيرا الى ان "وكرانيا دولة زراعية وصناعية مهمة ونؤكد على استمرار العلاقات معها".



وتابع: "نرحب بزيارة وزير الخارجية الأوكراني إلى بغداد"، مبينا ان "العراق مع وقف إطلاق النار بشأن الحرب الأوكرانية- الروسية".

وأضاف ان " زيارة وزير الخارجية الاوكراني إلى بغداد مهمة والعالم ينظر إلى معالمها".

ولفت الى انه "بحثنا مع وزير الخارجية الأوكراني مجموعة من القضايا التي تتعلق بالمنطقة وأبعاد الحرب الاقتصادية وبحثنا كيفية استمرار العلاقات التجارية مع أوكرانيا وتقويتها".