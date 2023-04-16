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القوة الجوية يخسر أمام الشباب في البطولة العربية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453386-638172759924743903.jpg

2023-04-16 | 22:51

القوة الجوية يخسر أمام الشباب في البطولة العربية

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خسر نادي القوة الجوية، اليوم الأحد، أمام نادي الشباب السعودي بأربعة أهداف نظيفة ضمن إياب الملحق التمهيدي لكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

والتقى الفريقان، العراقي والسعودي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.

 

وتعادل الجوية والشباب في مباراة الذهاب التي اُقيمت في 13 آذار 2023، بهدف لكل منهما، على ملعب جذع النخلة في البصرة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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