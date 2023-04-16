انت الان تتابع خبر في بغداد.. تسجيل ثلاث حالات انتحار بمناطق عدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الأحد، بتسجيل ثلاث حالات انتحار في مناطق عدة من بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شاباً انتحر داخل محل لبيع المواد الاحتياطية باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس ضمن منطقة فضوة عرب".

وأضاف المصدر أنه "تم تسجيل حالة انتحار اخرى لفتاة باسلوب الشنق بواسطة شال داخل منزلها في مدينة الصدر"، مشيراً الى "تسجيل حالة انتحار ثالثة لرجل باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن منطقة المنصور".