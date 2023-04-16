انت الان تتابع خبر إيران.. حكم بسجن 10 عسكريين على خلفية اسقاط الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية، ان "محكمة إيرانية تقضي بسجن 10 عسكريين على خلفية إسقاط طائرة ركاب أوكرانية عام 2020أربع دول بقيادة كندا تطالب إيران بتحكيم ملزم في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية".وذكرت وكالة "ميزان أونلاين" أنه "حُكم على المتهم الأبرز، مسؤول وحدة الدفاع الجوي، بالسجن عشر سنوات لتصرفه على عكس التوجيهات الصادرة عن القيادة".

وأشارت إلى أنه "حُكم على 9 عسكريين آخرين بالسجن لفترات تتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات".

وفي وقت سابق، أفاد رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، لنادي "الصحفيين الشباب"، بأن "الحادث المأساوي الذي لحق بالطائرة المدنية الأوكرانية، وتسبب بسقوطها في الـ 8 من كانون الثاني 2020، كان صدمة للشعب، والحكومة، والجيش الإيراني، وما تزال هذه القضية مفتوحة قيد التحقيق".

وأكد باقري، أن "تحطم الطائرة الأوكرانية كان نتيجة الظروف الأمنية الخاصة في إيران، وبقرار خاطئ اتخذته وحدات الدفاع الإيرانية".

وتحطمت رحلة UIA PS752 (Boeing 737-800)، في الـ8 من كانون الثاني 2020، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران إلى كييف، ما أدى الى مقتل 176 شخصا، بينهم مواطنون من أفغانستان، وبريطانيا، وألمانيا، وإيران، وكندا، وأوكرانيا، والسويد".