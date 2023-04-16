انت الان تتابع خبر غير النفطية.. الصادرات السعودية إلى العراق تشهد نمواً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، في منشور عبر فيسبوك، تابعته الخليج 365، أن "الصادرات السعودية غير النفطية الى العراق لشهر فبراير/شباط 2023 شهدت ارتفاعاً بنسبة 6.79% على اساس سنوي، وبنسبة 1% على اساس شهري، لتبلغ ما قيمته 277.9 مليون ريال سعودي ".وبين العبيدي، أن "صادرات السعودية من المنتوجات الحيوانية (لحوم ودواجن) ارتفعت بنسبة 96% على اساس سنوي وبنسبة 19% على اساس شهري، اما الصادرات من الالمنيوم والتي تمثل 35% من مجمل الصادرات فارتفعت بنسبة 18% على اساس سنوي وبنسبة 73% على اساس شهري ".

الصادرات من المنتوجات الغذائية والمشروبات والتي تمثل 27% من مجمل الصادرات فارتفعت - والكلام للعبيدي - بنسبة 44% على اساس سنوي وبنسبة 19% على اساس شهري.

وكشف الخبير الاقتصادي، عن أكثر السلع تراجعاً، وهي: "المعدات الكهربائية والاجهزة الالكترونية والتي تمثل 2.7% من مجمل الصادرات اذ تراجعت بنسبة 70% على اساس سنوي و71% على اساس شهري".

ولفت إلى أن "السلع المصنوعة من اللدائن والتي تمثل ما نسبته 8.45% من مجمل الصادرات تراجعت بنسبة 10% على اساس سنوي و16% على اساس شهري"، منوهاً إلى "تراجع منتجات الصناعات الكيمياوية والتي تمثل ما نسبته 6.79% من مجمل الصادرات بنسبة 42% على اساس سنوي و31% على اساس شهري".

وتمثل مجمل الصادرات السعودية غير النفطية الى العراق، وفق العبيدي، ما نسبته 1.4% من مجمل صادرات المملكة الى مختلف انحاء العالم، مبيناً أن "العراق احتل المركز 19 للدول المستوردة من السعودية".

وأتم الخبير الاقتصادي، أن "مجمل صادرات المملكة العربية السعودية الى العراق في الشهرين الاولين من سنة 2023 تبلغ قيمتها 590 مليون ريال سعودي بعد ان كانت بحدود 580 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من السنة السابقة 2022".

