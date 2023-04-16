انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة فتح سفارة طاجيكستان في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، سفير جمهورية طاجيكستان لدى العراق زبيد الله زبيد زاده".

وأضاف البيان، أن "السفير نقل دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية لزيارة طاجيكستان من الرئيس إمام علي رحمن، حيث شكر رشيد، الرئيس الطاجيكي على الدعوة".



وأكد رئيس الجمهورية، "أهمية توسيع التعاون بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة"، مشيرا إلى "أهمية التنسيق المشترك من أجل ترسيخ الأمن والسلم الدوليين".

وأشار إلى، "ضرورة فتح السفارة الطاجيكية في بغداد لغرض تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين"، لافتا إلى "لقائه مع الرئيس إمام علي رحمن على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، وموقف طاجيكستان الداعم في المؤتمر".

بدوره، أعرب السفير عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مؤكداً "حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون وبما يخدم تطلعات الشعبين العراقي والطاجيكي في التقدم والرفاه، كما عبّر عن أمله بفتح سفارة بلاده في بغداد".

