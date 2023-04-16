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اعفاء مدير مديرية مجاري النجف ومعاونه وتكليف بديلاً عنهم (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادرة عن المحافظ حصلت عليها الخليج 365، فإنه "تقرر اعفاء مدير ومعاون مديرية مجاري محافظة النجف الاشرف من منصبيهما واناطة المهام لما يأتي:

-تكليف المهندس (وسام ساجت ناصر) بمهام مدير مديرية مجاري محافظة النجف الاشرف وكالة.


-تكليف المهندس (نزار عبد العباس العبودي) بمهام مدير مديرية المجاري انفة الذكر، على ان ينفذ الامر من تاريخ صدوره.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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