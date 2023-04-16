انت الان تتابع خبر قريباً.. استئناف الرحلات الجوية بين مشهد وجدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بهشتي، إن "استئناف الرحلات الجوية من مشهد إلى السعودية ليس له علاقة بالاجتماع المشترك مع الوفد السعودي في هذه المدينة ويعتمد ذلك على مناقشة الأمر بين مسؤولي قطاع الطيران في البلدين".

وأضاف، رئيس مكتب وزارة الخارجية في محافظة خراسان: أن "زيارة الوفد السعودي لفنادق مشهد مستمرة اليوم ومن المحتمل أن يتم عرض الملخص النهائي في الاجتماع المشترك غدا الاثنين".



وكان بهشتي قد صرح في وقت سابق في لقاء مع الوفد الفني السعودي بأنه: "قريبا وقبل انطلاق مراسم الحج سنشهد إعادة فتح السفارة والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض وجدة، كما سيتوجه الحجاج الإيرانيون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء فريضة الحج والعمرة".

كما قال رئيس الوفد السعودي ناصر بن عوض آل غنوم خلال زيارته إلى مشهد: "جرى هذا اللقاء في شهر رمضان المبارك وهو مصدر للخير والبركات وبعد أيام قليلة سنعود إلى السعودية مباشرة من مشهد وننتظر وصول الحجاج ورجال الأعمال الإيرانيين".

وتابع آل غنوم: "بعد زيارة الوفود الفنية نأمل أن تتطور العلاقات بين البلدين في المجال الثقافي والاقتصادي، كما يجب توفير أسس سفر رعايا البلدين وخاصة الإيرانيين إلى المكرمة والمدينة المنورة والمشاركة في مراسم الحج".

ووصل الوفد الفني السعودي برئاسة "ناصر بن عوض ال غنوم" إلى مشهد شرق إيران يوم الجمعة، لمتابعة إعادة فتح القنصلية السعودية في هذه المدينة.

