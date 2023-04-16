إصابة قائد فريق لاتسيو إيموبيلي بحادث سير خطير

وبحسب وسائل إعلام ايطالية، أن سيارة إيموبيلي من طراز " لاند روفر" رباعية الدفع، اصطدمت بقوة مع عربة "ترمفاي" في منطقة براتي في محيط العاصمة روما، ما أدى إلى تحطم السيارة بالكامل، وتضرر "الترمفاي" وخروجه عن مساره.ومن جانبه، قال إيموبيلي البالغ من العمر 33 عاما، والذي كان رفقة ابنته، إنه لم يصب بأذى، وأن ابنته بخير، لكن ذراعه تؤلمه.

إلا أنه تم نقل سائق "الترمفاي" وراكبين إلى المشفى، أصيبوا جراء الاصطدام.

ووصلت الشرطة إلى موقع الحادث، وجار التحقيق في حيثياته، وأشار شهود عيان، إلى أن سبب الحادث كان اجتياز "الترمفاي" للتقاطع في حين كانت إشارة المرور حمراء.

