هالاند يُواصل تحطيم الأرقام القياسية ويجتاز رونالدو وسواريز

هالاند رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم، إلى 32 هدفا، ولم يعد يفصله سوى 3 أهداف فقط، لكي يصبح الهداف التاريخي للبريمييرليغ خلال موسم واحد.

وتفوق هالاند على الثنائي لويس سواريز وكريستيانو رونالدو (31 هدفا)، وعادل رصيد محمد صلاح، الذي حققه في موسم 2017-2018 (32 هدفا).

