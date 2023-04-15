انت الان تتابع خبر الاطاحة بإرهابيين اثنين خطيرين في الانبار ونينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعمليتين منفصلتين وبجهد استخباري مميز لشعبتي الفرقة السابعة والسادسة عشر التابعتين إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمينين محكمين في سيطرتي الشهيد سبهان مدخل نينوى والشهيد محمد الكروي".

واشارت الى ان "الكمينين أسفرا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء هيت والحمدانية".

وأضافت ان "الارهابيين تم تسليمهما إلى الجهات المعنية أصولياً".

