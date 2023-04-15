انت الان تتابع خبر اليوم.. السيتى يستضيف ليستر لتقليص فارق الصدارة ومدريد يواجه قادش والان مع التفاصيل
أستون فيلا X نيوكاسل يونايتد – الساعة 2.30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
تشيلسي X برايتون – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ساوثهامتون X كريستال بالاس – الساعة 5 عصرا
توتنهام X بورنموث – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
وولفرهامبتون X برينتفورد – الساعة 5 عصرا
مانشستر سيتي X ليستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
فياريال X بلد الوليد – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
أتلتيك بيلباو X ريال سوسييداد – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
ريال بيتيس X إسبانيول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
قاديش X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
بولونيا X ميلان – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
نابولي X هيلاس فيرونا – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
انتر ميلان X مونزا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ X هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرا
لايبزيج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا
كولن X ماينز 05 – الساعة 4:30 عصرا
شتوتجارت X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا
آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
رين X ستاد ريمس – الساعة 6 مساء
باريس سان جيرمان X لانس – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
أضنة ديمرسبور X قاسم باشا – الساعة 4 عصرا
اسطنبول سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 4 عصرا
فناربخشة X أنقرة جوجو – الساعة 8:30 مساء