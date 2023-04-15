انت الان تتابع خبر تأكيد من التربية.. إجراء الامتحانات النهائية للصفوف الأولية في موعدها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تنفي الأخبار المتداولة عن تغيير مواعيد الامتحانات"، مشددة على أن "تلك المواعيد ملزمة لجميع إدارات المدارس، وعلى المديريات العامة للتربية وإدارات المدارس الالتزام بالمواعيد المحددة".



وأضافت: "ستتعرض الإدارة المدرسية التي لا تلتزم بالتوجيهات الوزارية الى المساءلة القانونية".