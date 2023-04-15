انت الان تتابع خبر تونس تتصدر الدول العربية المنتجة لزيت الزيتون.. ماذا عن العراق؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقد أصدر المجلس الدولي للزيتون تقديرات إنتاج الدول لزيت الزيتون للفترة ما بين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022 حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2023 لتشمل عددا من الدول العربية في القائمة. كما لم تشهد القائمة تواجد العراق فيها.



إليكم نظرة في الإنفوغرافيك ادناه على تقديرات حجم الإنتاج للدول العربية من زيت الزيتون:

لكن وفي نهاية عام 2022، قال موقع Review World الأمريكي، ان إنتاج العراق من زيت الزيتون بلغ نحو 35 ألف طن سنوياً ليحتل المرتبة 23 عالمياً.

وفي إحصائية سابقة للمجلس الدولي للزيتون، فإنّ استهلاك الفرد العراقي خلال عام من زيت الزيتون بلغ 0.03 لتر، ما يعني أنّ استهلاك العراق بالمجمل خلال عام يبلغ 1.2 مليون لتر سنويًا.