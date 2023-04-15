انت الان تتابع خبر دون موافقة.. اعتقال صاحب محل لبيع الأسلحة في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – امن

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على صاحب محل لبيع الاسلحة من دون موافقات في محافظة البصرة.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استنادا لتوجيهات وزير الداخلية بمتابعة محال بيع الاسلحة الغير مجازة، نفذت مفارزنا واجب أمني لمتابعة محال بيع الاسلحة في محافظة البصرة واسفرت عن القبض على متهم لقيامه ببيع الاسلحة المختلفة في محل من دون موافقات رسمية".

وأشارت الى انه "تم ضبط مجموعة من الأسلحة النارية عبارة عن ٣٠ بندقية كلاشنكوف و١٢ بندقية M4 واخرى مختلفة ٤٩ مسدس وبنادق صيد".

وأضافت ان "الأسلحة تم ضبطها اصوليا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".