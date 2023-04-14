انت الان تتابع خبر للمُشارَكة في الاجتماع التشاوري.. فؤاد حسين يصل جدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وصل إلى مدينة جدة للمُشارَكة في الاجتماع التشاوريّ الوزاري الذي تستضيفه المملكة العربيَّة السعوديَّة".



وأشار الى ان" الاجتماع يتضمن مُشارَكة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة‬، والعراق، والمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة وجُمْهُوريَّة مصر‬ العربيَّة".