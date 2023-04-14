انت الان تتابع خبر العراق يرحب بعودة العلاقات البحرينية -القطرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تُعرِبُ عن ترحيبها بالاتفاق الذي تمَّ بين مملكة البحرين ودولة قطر، بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسيَّة بين البلدين، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسيَّة للعام 1961م".



وأكدت الوزارة، أن "هذا الإتفاق يعزز الإستقرار والأمن الإقليميين في المنطقة بصورة عامة ولمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة بشكل خاص".

