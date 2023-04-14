انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يدعو الى ترسيخ دولة ديمقراطية تُحقق طموحات الشعب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الجمهورية في تغريدة تابعتها الخليج 365: "نستذكر بحزن بالغ ذكرى جريمة الانفال التي ارتكبتها الدكتاتورية بحق الشعب الكردي عبر حملات إبادة ومقابر جماعية جسّدت الطغيان الذي مارسه الاستبداد ضد العراقيين".

وأشار الى ان "هذه المناسبة الأليمة تستدعي التكاتف لترسيخ دولة ديمقراطية تُحقق طموحات الشعب في حياة كريمة آمنة وتمنع تكرار المآسي".

