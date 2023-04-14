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رئيس الجمهورية يدعو الى ترسيخ دولة ديمقراطية تُحقق طموحات الشعب

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بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الجمهورية في تغريدة تابعتها الخليج 365: "نستذكر بحزن بالغ ذكرى جريمة الانفال التي ارتكبتها الدكتاتورية بحق الشعب الكردي عبر حملات إبادة ومقابر جماعية جسّدت الطغيان الذي مارسه الاستبداد ضد العراقيين".
وأشار الى ان "هذه المناسبة الأليمة تستدعي التكاتف لترسيخ دولة ديمقراطية تُحقق طموحات الشعب في حياة كريمة آمنة وتمنع تكرار المآسي".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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