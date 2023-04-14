انت الان تتابع خبر بشأن "جريمة" الانفال.. كردستان توجه دعوة للحكومة المركزية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365: "بقلوب يملؤها الحزن والأسى، نستذكر اليوم شهداء وضحايا حملات الأنفال سيئة الصيت، تلك الجريمة التي تعدّ واحدة من أبشع أساليب الإبادة الجماعية التي اقترفها النظام البعثي العراقي ضد الكرد والكردستانيين قبل 35 عاماً وعلى مراحل متعددة، إذ اقتاد خلالها آلاف المدنيين الأبرياء العزّل من مختلف مناطق كردستان وقُراها، قبل نفيهم ودفنهم وهم أحياء في صحاري وسط العراق وجنوبه، وما زال الكثيرون في عِداد المفقودين ومصيرهم مجهولاً".وأضاف: "لقد شكّلت جريمة الأنفال إبادةً وحشيةً لم تستهدف شعب كردستان فحسب، بل ضربت كل القيم الإنسانية والأخلاقية عرض الحائط، وللأسف لا تزال التداعيات والتبعات الشاملة لهذه الجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية، قائمة، ولم تندمل جراحها إلى الآن".

وتابع "وبينما نحيي هذه الذكرى المحزنة، وهي جزء من سلسلة جرائم اقترفت بحق الشعب الكردستاني، فإننا ندعو الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والدستورية في تعويض المتضررين وعائلات وذوي من ظلموا على يد النظام العراقي السابق، تعويضاً مستحقاً ومنصفاً، ومساعدة حكومة إقليم كردستان من أجل تقديم أفضل الخدمات لعوائل الشهداء الأكارم وبما يليق بها".

وأتم بيانه، قائلاً: "في الذكرى الأليمة لحملات الأنفال، ننحني إجلالاً وإكباراً لشهداء كردستان ومؤنفليها، وستظل ذكراهم في وجداننا خالدة مُخلدة".