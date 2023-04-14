انت الان تتابع خبر الصدر يجمد التيار الصدري ويغلق حسابه في تويتر.. تعرف على ما حصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في تغريدة تابعتها الخليج 365: "أن أكون مصلحاً للعراق.. ولا أستطيع أن أصلح "التيار الصدري" فهذه خطيئة". وأضاف: "وأن أستمر في قيادة "التيار الصدري" وفيه "أهل القضية" وبعض من "لفاسدين" وفيه بعض الموبقات.. فهذا أمر جلل".



وأكمل الصدر: "فلذا أجد من المصلحة تجميد التيار أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث و"براني السيد الشهيد" لمدة لا تقل عن سنة".. لأعلن براءة من كل ذلك أمام ربّي أولاً وأمام والدي ثانياً. وأكمل الصدر: "فلذا أجد من المصلحة تجميد التيار أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث و"براني السيد الشهيد" لمدة لا تقل عن سنة".. لأعلن براءة من كل ذلك أمام ربّي أولاً وأمام والدي ثانياً. وتابع، "كما ويغلق مرقد السيد الوالد (قدس) إلى ما بعد عيد الفطر. على أن تنفذ هذه القرارات من هذه الليلة المباركة فوراً. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منًا. فوالله قد سئمتهم وسئموني". نص التغريدة ادناه:

وفي تغريدة اخرى، اعلن مقتدى الصدر اغلاق حسابه في منصة تويتر. نص التغريدة ادناه:

وبعد تغريدة مقتدى الصدر بغلق حسابه في تويتر، المنصات الاعلامية التابعة للتيار الصدري تقرر ايضا اغلاقها واحدة تلو الأخرى. ادناه الحسابات المغلقة التابعة للتيار الصدري لغاية الان: