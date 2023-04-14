انت الان تتابع خبر صحة البصرة تصدر بياناً بشأن اعتقال متهم بالتلاعب والتزوير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت دائرة صحة البصرة، بياناً بشأن ما أعلنته هيئة النزاهة من اعتقال متهم بالتلاعب والتزوير في وصولات الشراء في المحافظة.

وقالت صحة البصرة في بيان، إن "هيئة النزاهة ضبطت محاسبا في احد المراكز الصحية التابعة لدائرة صحة البصرة، بتهمة التلاعب والتزوير في وصولات الشراء ومعاملات الصرف، وليس مدير الحسابات في الدائرة كما روجت بعض وسائل الإعلام".

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية أعلنت في بيان، الخميس، عن ضبط مدير حسابات في صحة البصرة؛ بتهمة التلاعب والتزوير في وصولات الشراء ومعاملات الصرف.