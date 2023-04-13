انت الان تتابع خبر السعودية تعرب عن ترحيبها بعودة العلاقات البحرينية - القطرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة، في بيان: "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين الشقيقة، ودولة قطر الشقيقة، والتي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في العاصمة الرياض".



وأكدت، أن "هذه الخطوة الإيجابية تؤكد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتساهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة".

