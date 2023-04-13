انت الان تتابع خبر مهددا بنشر صورهم.. الإطاحة بمتهم ابتز اسرة في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بناءً على توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن اللواء الحقوقي حسن الغنامي حول تكثيف الجهود ومتابعة قواطع المسؤولية، تمكنت مفارز الشؤون الداخلية وبأشراف مباشر من قبل مدير شؤون صلاح الدين ومن خلال دورها الرقابي في المحافظة من القاء القبض على مبتز"، مشيرة الى ان "عملية القاء القبض تمت بعد أن توفرت معلومات حول قيام احد الأشخاص يدعي بأنه احد منتسبي الاجهزة الامنية بابتزاز احدى الأسر مهدداً اياهم بنشر صورهم على التواصل الاجتماعي او دفع مبلغ مالي".



واضافت انه "تم تدوين افادة المشتكي واستحصال الموافقات القانونية وقرار قاضي التحقيق بضبطه متلبس بالجرم المشهود حيث تم تصوير المبلغ ونصب كمين محكم واثناء حضور المتهم لأستلام المبلغ تم القبض عليه وضبط المبلغ بحوزته"، موضحة انه "تم تدوين اقواله بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق احكام المادة ( ٤٣٠ ق ع ) واكمال الاجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل".

