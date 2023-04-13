العراق وفرنسا يبحثان التعاون في تشريع القوانين

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بغداد - ياسين صفوان - بحث العراق وفرنسا، اليوم الخميس، التعاون في مختلف المجالات بينها تشريع القوانين.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى والوفد المرافق زار الجمعية الوطنية الفرنسية والتقى نائبة رئيس الجمعية فيها فاليري رابو وبحث معها التعاون بين العراق وفرنسا في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص تشريع القوانين".

وأضاف البيان أن "رئيس المجلس اطلع على متحف الجمعية الوطنية الذي ضم كتبا تاريخية تحتوي على تاريخ العراق بمختلف مدنه".