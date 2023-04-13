انت الان تتابع خبر الكشف عن أسباب اقالة غارسيا من النصر.. هل رونالدو احدها؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد أيام من التكهنات، خرج النادي السعودي ببيان رسمي يعلن خلاله إقالة غارسيا من منصبه، وإسناد المهمة مؤقتا للكرواتي دينكو إيليتشيتش.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في بادئ الأمر بأن "الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، هو السبب الرئيسي في إقالة غارسيا".



لكن ظهرت أنباء جديدة قبل الإقالة بساعات تفيد بدخول المدرب الفرنسي في مشاحنات مع بعض اللاعبين السعوديين في الفريق.

وهدد غارسيا بعضهم بإخراجهم من حساباته لنهاية الموسم، وهو ما دفع الإدارة لتوجيه الشكر بشكل مفاجئ.

وكسر صاحب الـ38 عاما حاجز الصمت بمجرد الإعلان الرسمي عن إقالة رودي غارسيا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وبدد رونالدو الشائعات المحيطة به وبمدربه السابق، عبر رسالة تمنى فيها التوفيق للأخير.

وكتب "الدون" عبر خاصية "ستوري" بموقع "إنستغرام": "كان من دواعي سروري العمل معك.. أتمنى لك التوفيق في المستقبل" مرفقا صورة له مع مدرب النصر السابق وهما يتصافحان.

واعتاد رونالدو توجيه رسائل للمدربين الذين تربطه بهم علاقة قوية، وهو ما فعله مرارا على مدار مسيرته.

في المقابل، تجاهل "الدون" باقي المدربين الذين دخل معهم في صدامات، على رأسهم مواطنه فرناندو سانتوس بعد إقالته من تدريب منتخب البرتغال عقب كأس العالم قطر 2022.

