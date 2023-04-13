انت الان تتابع خبر لا يوجد "دواء سحري".. الصين توضح بشأن حل الازمة الروسية – الأوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية الصينية إنه "على كل الأطراف السعي لخلق ظروف لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

في سياق متصل، استنكر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الموقف "قصير النظر" لدول أوروبية تجاه بكين، في إشارة واضحة للزيارة التي أجراها مؤخراً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين.



وقال مورافيتسكي خلال كلمة ألقاها في واشنطن :"إنهم يتطلعون إلى الصين بقصر نظر حتى يتمكنوا من بيع منتجات أوروبية بتكلفة جيوسياسية هائلة، ما يزيد من اعتمادنا على الصين بدلاً من تقليصه".

وكان جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد اعتبر في وقت سابق من الشهر الجاري، أن "الصين لا يمكن أن تكون وسيطاً في الحرب الدائرة في أوكرانيا لانحيازها الكبير إلى روسيا، على حد وصفه، مشيراً إلى أنه يمكنها تسهيل التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو، وذلك بعد اقتراح الصين خطة سلام في أوكرانيا".

يذكر أن بكين قدمت الشهر الماضي، خطة للسلام مكونة من 12 بندا، ودعت إلى وقف شامل لإطلاق النار.

