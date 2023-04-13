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أوكرانيا تعلق على الانضمام الى الناتو: لا بديل لحماية امننا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في مؤتمر أمني لمنطقة البحر الأسود في بوخارست، إن "انضمام بلاده إلى الحلف هو "الخيار الوحيد لضمان أمن البلاد في المستقبل".

واضاف: "نحتاج إلى منظومة ضمانات تجعل العدوان من روسيا مستحيلا، ليس هناك بديل لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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