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ضبط أربعة مسافرين بحوزتهم حبوب ومواد مخدرة في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المفارز الميدانية لمركز شرطة كمرك الشلامجة التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط (4) مسافرين من جنسيات اجنبية بحوزتهم حبوب مخدرة نوع (ترامادول، ترياك، كرستال)".

وأضاف البيان، أن "المتهمين تم احالتهم مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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