انت الان تتابع خبر الإطاحة بـ35 متهماً بالابتزاز الالكتروني في ست محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزه تمكنت وفق مذكرات قبض قضائية من إلقاء القبض على (٣٥) متهماً من ضعاف النفوس مارسوا أنواعاً مختلفة من الإبتزاز بحق ضحاياهم ومساومتهم بمبالغ مالية كبيرة مقابل عدم نشر صورهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".وأضاف البيان، أن "عمليات إلقاء القبض جرت في محافظات (الأنبار، ديالى، بابل، كربلاء، واسط، وكركوك) وتمت بناءً على شكاوى تقدم بها الضحايا وجرى التعامل معها وفق القانون".

وأشار الى، أن "المتهمين دُونت أقوالهم جميعاً وإحالتهم إلى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

