انت الان تتابع خبر بعد قرار هاري بحضور حفل التتويج.. الملك تشارلز محبط من غياب حفيديه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" إن الملك "سعيد" لأن الأمير هاري سيسافر إلى المملكة المتحدة لحضور حفل التتويج، لكنه "حزين ويشعر بالإحباط لأنه لن يرى ميغان ولا حفيديه ولكنه يتفهم الوضع".

في أوائل اذار، أشار ممثل عن عائلة ساسكس إلى أنهم تلقوا مراسلات رسمية حول التتويج عبر البريد الإلكتروني، لكنهم لم يكشفوا عن قرارهم حتى يوم أمس.



ووصف بعض النقاد غياب ميغان عن التتويج بأنه "ازدراء"، لكن الكاتب الملكي أوميد سكوبي قال إن عيد ميلاد آرتشي الرابع، الذي يصادف يوم التتويج في 6 أيار، كان "وراء قرار الزوجين".

ومن غير المعروف ما إذا كان هاري سيقضي ليلة في المملكة المتحدة، ولكن إذا فعل ذلك، فليس من الواضح مكان إقامته بعد أن طلب الملك منه ومن ميغان إخلاء منزل فروغمور الريفي.

