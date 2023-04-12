انت الان تتابع خبر الحبس ثلاث سنوات لمحافظ ديالى الأسبق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان، إن "محكمة جنايات ديالى- الهيئة الأولى اصدرت قرار حكم غيابي يقضي بحبس محافظ ديالى الأسبق لمدة ثلاث سنوات؛ لإضراره المال العام".

وأضافت أن "الضرر بالمال العام الذي أحدثه المدان تحقق بتوجيهه كتاباً الى مديرية بلدية بعقوبة؛ من أجل تخصيص قطعة أرض شرقي ناحية شفته كساحة لوقوف سيارات لنقل البضائع"، لافتة إلى أن "ذلك مخالف للأنظمة والتعليمات وتسبب بضرر في أموال الدولة".



ولفت البيان الى أن "المحكمة اطلعت على الأدلة والإثباتات في القضيَّـة، فتولدت لديها القناعة التامة بمقصريَّـة المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)".