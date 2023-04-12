انت الان تتابع خبر الأمطار تدفع بابل لتعطيل الدوام الرسمي يوم غد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للجبوري، ورد لـ الخليج 365، "لسنا من هواة العطل لكن سوء الاحوال الجوية اجبرتنا على ان نقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس عدا الدوائر الخدمية والامنية".

وأضاف "لم نتوانى للحظة منذ تسنمنا المسؤولية عن متابعة مشاريع المجاري وسرعة احالتها وادراج عدد منها وقريباً ستباشر الشركة اعمالها بتنفيذ مشروع مجاري الحلة الكبير (المرحلة الاولى) وكذلك مشروع مجاري ايمن شارع ٦٠ ".

