انت الان تتابع خبر العراق وفرنسا يوقعان مذكرة تفاهم تخص التعاون القضائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقضاء ورد لـ الخليج 365، أن "المعهد القضائي وقع مذكرة تفاهم تخص التعاون القضائي بين المعهد القضائي والمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء".

وأضاف ان "الاتفاقية وقعت على هامش الزيارة التي يجريها رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان للعاصمة الفرنسية باريس ولقاءه عددا من المسؤولين فيها".



وأشار الى ان "وقع المذكرة عن جانب مجلس القضاء الاعلى مدير عام المعهد القضائي فاتن محسن، وعن الجانب الفرنسي نتالي روريه مدير عام المدرسة الوطنية للقضاء، والخاصة بمجال التدريب القضائي".