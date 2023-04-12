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الجوية يعلق نشاطاته الرياضية ويعقد اجتماعاً طارئاً

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453029-638169075614839275.jpg

2023-04-12 | 16:44

الجوية يعلق نشاطاته الرياضية ويعقد اجتماعاً طارئاً

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أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، تعليق نشاطات النادي الرياضية، فيما قررت عقد اجتماعاً طارئاً مساء اليوم الأربعاء.
وقالت الهيئة في بيان، أنه "تقرر عقد اجتماعا طارئا مساء اليوم لبحث تداعيات مقررات لجنة الانضباط لاتخاذ عدة قرارات تخدم مصلحة النادي العريق".

وأضافت، أنه "تم تعليق كافة نشاطات نادي القوة الجوية المرتبطة باتحاد الكرة العراقي".


وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرارات صارمة بشأن مباراة القوة الجوية والكهرباء، بينها معاقبة حمادي أحمد، بالحرمان من مرافقة الفريق ودخول الملاعب لمدة سنتين، ومعاقبة إبراهيم بايش، بالحرمان من اللعب لمدة سنتين، ومعاقبة نادي القوة الجوية بمبلغ قدره 10 ملايين دينار عراقي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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