انت الان تتابع خبر بعد تطويق تايوان.. طلب غريب للرئيس الصيني من قواته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعتبر الصين تايوان مقاطعة لم تنجح في إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في العام 1949.

واعتبرت بكين اللقاء الذي جرى الأسبوع الماضي بين رئيسة تايوان تساي إينغ وين ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي، بمثابة استفزاز.



ورداً على ذلك، نظّم الجيش الصيني تدريبات عسكرية شاركت فيها سفن حربية ومنصّات إطلاق صواريخ سريعة وطائرات مقاتلة وانتهت الاثنين.

وفي أولى تصريحاته بعد التدريبات نقلت قناة "سي سي تي في" الرسمية الأربعاء عن شي جينبينغ قوله إنّ الجيش يجب أن "يدافع بقوة عن سيادة أراضينا وكذلك عن حقوق ومصالح الصين البحرية، ويحافظ على الاستقرار الشامل لجوارنا".

وأدلى شي بهذه التصريحات التي لا تذكر تايوان صراحة، خلال زيارته الثلاثاء لقاعدة بحرية في جنوب الصين.

ودعا الرئيس الصيني القوات المسلّحة في البلاد إلى "تعزيز التدريب من أجل قتال فعلي"، وفقاً لقناة "سي سي تي في".

تنظر الصين باستياء إلى التقارب الذي حدث في السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانية والولايات المتحدة التي تقدّم دعماً عسكرياً كبيراً للجزيرة، رغم عدم وجود علاقات رسمية معها.

وجاءت تصريحات شي الثلاثاء، في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة والفيليبين أكبر مناورات عسكرية مشتركة في تاريخهما سعيا إلى تعزيز التنسيق بينهما لمواجهة نفوذ الصين في المنطقة.

