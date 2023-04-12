انت الان تتابع خبر التقاعد الوطنية تنفي وجود اي صرف للمستحقات خارج الضوابط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيأة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "نهيب بالمتقاعدين الكرام عدم التعامل مع اي صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسم الهيأة والتواصل فقط مع الصفحة الرسمية للهيأة الموثقة بالعلامة الزرقاء وكذلك الصفحة الخاصة برئيس هيأة التقاعد الوطنية التي تحمل أسم ماهر حسين رشيد التي تم نشرها أمس ".



وأضافت: "تنفي هيأة التقاعد الوطنية وجود اي صرف للمستحقات خارج الضوابط وكل ما يُصرف هو من ضمن الالية المتبعة بالصرف، لذا اقتضى التنويه بعدم التعامل مع تلك الروابط والصفحات لعدم شرعيتها وقانونيتها".