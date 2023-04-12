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مصرع امرأة بحادث سير بين عدد من العجلات في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عدد من العجلات تصادمت فيما بينها ومن ضمنهت عجلة تقل موقوفين الى أحدى المحافظات ضمن ناحية الرضواني في العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الحادث اسفر عن مصرع امرأة تعرضت الى دهس صادف عبورها لحظة وقوع الحادث"، مبينا أن "عجلة الموقوفين سليمة واكملت طريقها الى الوجهة المقصود".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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