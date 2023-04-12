انت الان تتابع خبر وفد إيراني يزور السعودية لإعادة فتح السفارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووصل الوفد الإيراني إلى السعودية لتمهيد الطريق أمام إعادة فتح الممثليات الإيرانية، إثر زيارة مماثلة للرياض، بعد اتفاق حصل بوساطة صينية الشهر الماضي على ما ذكرت وكالة إرنا الرسمية للأنباء.

وقالت الوكالة "وصل الوفد الإيراني إلى الرياض الأربعاء لزيارة وإعادة فتح السفارة والقنصلية تماشيا مع الاتفاق الأخير بين البلدين".



وحسب الوكالة "من المفترض أن يتوجه فريق آخر إلى جدة لإعادة إفتتاح القنصلية وممثلية إيران في منظمة التعاون الإسلامي".

وهذه أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤولون إيرانيون للسعودية منذ زيارة مسؤولي وكالة الحج الإيرانية للمملكة في ديسمبر 2019، على ما أفاد مسؤول سعودي فرانس برس.

وتأتي الزيارة الإيرانية بعد زيارة وفد سعودي مماثل لطهران السبت لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في إيران، وبعد لقاء وزيري خارجية البلدين الخميس الماضي في بكين.

كذلك تأتي وسط تحركات ديبلوماسية متسارعة تندرج في إطار تطبيع العلاقات بين أهم قوتين إقليميتين في الخليج بموجب الإعلان المفاجئ عن اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين برعاية صينية الشهر الماضي.

وكانت طهران والرياض أعلنتا في 10 مارس التوصل الى الاتفاق بعد قطيعة استمرت سبع سنوات إثر مهاجمة البعثات الديبلوماسية السعودية في إيران على خلفية إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر، وفق فرانس برس.

