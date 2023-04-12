انت الان تتابع خبر بمحادثات سرية.. رونالدو يطلب "إقالة" مدرب النصر السعودي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وترددت أنباء قوية، عن اتخاذ مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، قرارا بـ"إقالة" غارسيا، في انتظار التوصل إلى اتفاق رسمي معه، لفسخ العقد بـ"التراضي".

ويشعر رونالدو، بـ"ارتياح" كبير، من قرار الإدارة النصراوية، بالوقوف في صفه، و"إقالة" المدير الفني الفرنسي.



وحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أجرى الأسطورة البرتغالية، محادثات سرية، مع مجلس آل معمر، في الساعات الماضية، حيث طالب بـ"إقالة" غارسيا، لعدم الارتياح في التعامل معه.

وأوضحت الصحيفة، أن كريستيانو، تحفظ على طريقة إدارة غارسيا للمباريات.

وعلى جانب آخر، كشفت فضائية SSC، عن هوية المدير الفني المرتقب، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلفا للفرنسي "المقال".

وأعلنت الفضائية، اتجاه مسؤولو النصر، للتعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو، لقيادة الفريق الأول مؤقتا، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ويبلغ روسو من العمر 67 سنة، ويتولى حاليا قيادة فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني، وفي عقد حتى ديسمبر من عام 2023، وسبق له تدريب درب نادي النصر وبالتحديد في الفترة من ديسمبر 2021 إلى يونيو 2022، حيث حقق 15 فوزا مقابل تعادلين و3 هزائم.

