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الإطاحة بـ30 شخصا حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز الفوج الاول لواء الحدود العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة تمكنت من إلقاء القبض على (30) متسللاً من جنسية اجنبية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة ميسان".

وأشار البيان الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأحيلوا على الجهات المختصة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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