انت الان تتابع خبر لا تسخنوا هذه الأطعمة في المايكروييف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - استخدام المايكروييف طريقة سهلة وسريعة لتسخين الأكللكن!

تجنبوا وضع هذه الأربع أطعمة في المايكروييف:

- لا يجب تسخين البروكولي المطبوخ في جهاز المايكروييف لأنه يفقد عناصره العذائية كلّها

- لا يجب وضع الفلفل الحار في المايكروييف لأنه يفرز موادا كيمائية ويسبب التهابا في الحنجرة

- انتبهوا من تسخين البيض مع قشره في المايكروييف فهناك احتمال كبير أن ينفجر في الجهاز

- من غير المفضل أيضا وضع المعكرونة بالمايكروييف لأنه لا يتم تسخينها بشكل متساو

- تجنبوا وضع هذه الأطعمة في المايكروييف لتفادي أي أضرار صحية!

