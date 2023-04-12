لا تسخنوا هذه الأطعمة في المايكروييف

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بغداد - ياسين صفوان - استخدام المايكروييف طريقة سهلة وسريعة لتسخين الأكل
لكن!
- تجنبوا وضع هذه الأطعمة في المايكروييف لتفادي أي أضرار صحية!
لكن!
تجنبوا وضع هذه الأربع أطعمة في المايكروييف:
- لا يجب تسخين البروكولي المطبوخ في جهاز المايكروييف لأنه يفقد عناصره العذائية كلّها
- لا يجب وضع الفلفل الحار في المايكروييف لأنه يفرز موادا كيمائية ويسبب التهابا في الحنجرة
- انتبهوا من تسخين البيض مع قشره في المايكروييف فهناك احتمال كبير أن ينفجر في الجهاز
- من غير المفضل أيضا وضع المعكرونة بالمايكروييف لأنه لا يتم تسخينها بشكل متساو
- تجنبوا وضع هذه الأطعمة في المايكروييف لتفادي أي أضرار صحية!