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تحرك من برشلونة لتجديد عقد المدرب تشافي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453000-638168905709502569.jpg

2023-04-12 | 11:35

تحرك من برشلونة لتجديد عقد المدرب تشافي

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الخليج 365 – رياضة

بدأت إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، مباحثات تجديد عقد المدرب تشافي هيرنانديز، بحسب يومية "موندو ديبورتيفو".

وقالت اليومية المقرّبة من دوائر برشلونة، إن ممثلين من النادي التقوا بوكيل أعمال تشافي، حيث أظهر البارسا حرصه على تجديد عقد المدرب الشاب (43 عامًا)، لا سيما بعد تحقيق كأس السوبر الإسباني قبل أسابيع على حساب الغريم .

وقاد عملية المفاوضات مع وكيل أعمال تشافي فرناندو سولاناس، كل من نائب رئيس برشلونة رافائيل يوستي والمدير الرياضي ماتيو أليماني ومدير كرة القدم بالنادي جوردي كرويف؛ إذ أبلغ الثلاثي رغبة برشلونة في تمديد عقد تشافي لمدة موسمين إضافيين.

ترك تشافي مهمته مع نادي السد القطري وبدأ تدريب "بلوغرانا" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، خلفًا للمدرب الهولندي المخضرم المقال رونالد كومان، في حين يمتد عقد تشافي الحالي مع برشلونة إلى صيف 2024، ويريد النادي تمديد التعاقد إلى صيف 2026.

ويسير تشافي بخطى ثابتة على مستوى الألقاب المحلية مع برشلونة؛ إذ حصد كأس السوبر الإسباني مطلع العام الجاري 2023، ويتصدر حاليًا ترتيب قبل 10 جولات من النهاية، ويحتاج إلى الفوز في 4 منها لحصد اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 2019، بغض الطرف عن نتائج ريال مدريد؛ إذ يبتعد في الصدارة بفارق 13 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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