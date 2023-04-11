انت الان تتابع خبر في الأنبار.. اعتقال شخصين بحوزتهما 50 ألف حبة مخدرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، عن اعتقال شخصين بحوزتهما 50 ألف حبة مخدرة في محافظة الأنبار.

وقالت الوكالة في بيان إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من القبض على متهمين اثنين في محافظة الانبار بعد نصب كمين محكم لهما".

وأضافت أنه "تم ضبط بحوزتهما خمسين الف حبة مخدرة كانت مخبأة داخل احد اطارات العجلة"، مشيرة الى "كشف طريقة الاخفاء وضبطها من قبل وكالة الاستخبارات وتقديمهما للعدالة".