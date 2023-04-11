انت الان تتابع خبر صور وفيديوهات من الديوانية توثق هطول الأمطار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت الديوانية قد عانت كثيراً من موجة الأمطار الأخيرة التي ضربت البلاد نهاية شهر آذار الماضي، إذ ادت الى غرق أغلب المنازل والشوارع بل حتى مستشفيات ومؤسسات حكومية، بينها مستشفى النسائية والاطفال. ولمنع تكرار تلك المأساة، أعلن محافظ الديوانية ميثم الشهد، اليوم، تشكيل خلية أزمة تضم كافة الدوائر الخدمية والمؤسساتية؛ استعداداً لهطول الأمطار ومعالجة تصريفها، بالإضافة إلى إيجاد الخطط البديلة في المناطق التي تعاني من عدم وجود شبكات تصريف مياه الصرف الصحي والأمطار.

وكانت هيئة الأنواء الجوية قد أعلنت تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي للأيام (الثلاثاء، الأربعاء، الخميس) نتيجة تأثره بمنخفض جوي ناتج من اندماج امتداد منخفضين جويين أحدهما من البحر المتوسط والآخر قادم من البحر الأحمر، ما يؤدي ذلك إلى حدوث أمطار رعدية مصحوبة بـ"حالوب".