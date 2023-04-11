انت الان تتابع خبر برشلونة يحسم امر فاتي ويتمسك بثلاثة لاعبين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452924-638168217766327515.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-04-11 | 16:55
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن موقف برشلونة تجاه مهاجمه الشاب أنسو فاتي، في الصيف المقبل.
وتراجعت أسهم فاتي داخل برشلونة هذا الموسم، بعد التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قادما من بايرن ميونخ.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة يعاني من أزمة مالية كبرى، بالإضافة لضرورة تخفيض فاتورة الرواتب لنحو 200 مليون يورو.
وقالت الصحيفة إن برشلونة وضع قائمة تضم أكثر من لاعب يمكن رحيلهم في الصيف، لحل الأزمات الاقتصادية، ومن بينهم "أنسو فاتي ورافينيا وفيران توريس".
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة يعاني من أزمة مالية كبرى، بالإضافة لضرورة تخفيض فاتورة الرواتب لنحو 200 مليون يورو.
وقالت الصحيفة إن برشلونة وضع قائمة تضم أكثر من لاعب يمكن رحيلهم في الصيف، لحل الأزمات الاقتصادية، ومن بينهم "أنسو فاتي ورافينيا وفيران توريس".
وزادت: "لو وقع الاختيار على لاعب من الثلاثي السابق ذكره، سيكون فاتي، رغم أن رافينيا وتوريس يمتلكان العديد من العروض، لكنهما يشاركان ضمن خطط تشافي".
وتابعت: "برشلونة سيتخلى عن اللاعبين الذين لا يشاركون باستمرار، ولديهم عروض مجزية، لكنه لن يكون هناك مساس بثلاثية رونالد أراوخو وفرينكي دي يونج وبيدري جونزاليس".
وختمت: "من الممكن أن يتم بيع أندرياس كريستينسن، وتضمين فرانك كيسي في صفقة تبادلية".
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