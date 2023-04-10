انت الان تتابع خبر وكيل وزارة التربية ينفي استقدامه من قبل النزاهة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نفى وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية عادل ناجح البصيصي، الاثنين، استقدامه بتهمة الرشوة من قبل هيئة النزاهة.

وقال البصيصي في بيان، "تداولت بعض الوسائل الاعلامية وكذلك الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي امر اعتقالي او استقدامي بتهمة الرشوة واوكد انني لم أبلغ بأي شي رسمي من هيئة النزاهة الاتحادية وكما لم يصل إلى الوزارة اي تبليغ رسمي او امر استقدام بحقي لحد هذه اللحظة".

وأضاف "من هذا المنطلق ادعو وسائل الإعلام او مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نشر المعلومات"، معتبراً أن "هذه الحملة تقع ضمن دائرة الاستهداف السياسي والتسقيط المهني حيث احتفظ بحقوقي القانونية في مقاضاة هذه الوسائل بتهمة التشهير".

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، صدور أمر استقدام بحق وكيل وزير التربية للشؤون العلميَّة الحالي.