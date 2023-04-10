انت الان تتابع خبر طهران: واشنطن لا تملك خياراً سوى التفاوض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف جليل رحيمي جهان أبادي: "منذ بدء المفاوضات النوية إلى اليوم، أمريكا كانت ولازالت تقدم مقترحات حول عقد اتفاق مؤقت لعام أو عامين يتضمن رفع العقوبات مقابل تجميد الأنشطة النووية الإيرانية".

وصرح بأن إيران رفضت هذه المقترحات جملة وتفصيلا لكونها غير عقلانية.



وشدد النائب الإيراني على أن واشنطن لا تملك خيارا سوى التفاوض مع طهران، مشيرا إلى أنه لو كان للولايات المتحدة خيارا آخر لاستخدمته منذ فترة طويلة.

فيما يتعلق بدور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، في استئناف العلاقات بين طهران والرياض أو حتى الملف النووي، هو قرار يتخده النظام ويحترمه الجميع.

وأوضح أن اتخاذ القرارات الحساسة في الساحة الديبلوماسية مهمة تشارك فيها عدة مؤسسات وليس شخصا واحدا.