انت الان تتابع خبر مؤشر الدولار يسجل ارتفاعاً جديداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحافظ أرباب العمل الأميركيون على وتيرة قوية للتوظيف في مارس، إذ أضافوا 236 ألف وظيفة، مما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض مرة أخرى إلى 3.5 بالمئة وأشار إلى مرونة في سوق العمل من شأنها أن تبقي الاحتياطي الفيدرالي على مسار رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.وصعد مؤشر الدولار 0.67 بالمئة في أحدث التعاملات مقابل سلة من العملات إلى 102.68، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أبريل. وهبط اليورو 0.51 بالمئة إلى 1.0841 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من أبريل.

وينصب تركيز الاقتصاد الأميركي هذا الأسبوع على بيانات أسعار المستهلكين‬ التي تصدر الأربعاء المقبل، ومن المتوقع أن تظهر ارتفاع التضخم 0.3 بالمئة في مارس وارتفاع التضخم الأساسي 0.4 بالمئة.

وارتفع الدولار مقابل الين الياباني بعد أن قال محافظ البنك المركزي الياباني الجديد أويدا إنه من المناسب الإبقاء على السياسة النقدية شديدة التيسير للبنك في الوقت الحالي مع عدم وصول التضخم حتى الآن إلى اثنين بالمئة.

وارتفع الدولار في أحدث معاملاته واحدا بالمئة إلى 133.45 ين، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أبريل.

