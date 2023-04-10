انت الان تتابع خبر لاختبار جاهزية القوات النووية.. أمريكا تستعد لإجراء مناورات عسكرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان لها: "ستبدأ القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية تدريبات Global Thunder السنوية على القيادة والسيطرة على القوات النووية في 11 نيسان 2023".

وأشارت إلى أن "مثل هذه التدريبات تقام سنويا وليست ردا على تصرفات أي دولة. والهدف الرئيسي من التدريبات هو تقييم جاهزية القوات النووية وقدرات الردع الاستراتيجي".



وأكدت القيادة أن "حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، بما في ذلك بريطانيا، سيشاركون في التدريبات".